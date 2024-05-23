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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские перекрыли канал незаконной миграции

В Иркутской области полицейские перекрыли канал незаконной миграции

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России по подозрению в организации незаконной миграции задержали двоих руководителей и работника центра дополнительного образования.

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