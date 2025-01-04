Победивший бойца ВСУ якутский штурмовик сам не смог смотреть видео боя

Военнослужащий Андрей Григорьев не хочет возвращаться к таким воспоминаниям.Андрей Григорьев, якутский боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады армии России, одержавший победу в бою с украинским солдатом, признался, что до сих пор не смотрел запись смертельной схватки.