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Netflix готов сделать бой Емельяненко и Орловского. Федор хочет 1,5 млн долларов, Андрей – 1 млн, рассказал Смоляков

Netflix готов сделать бой Емельяненко и Орловского. Федор хочет 1,5 млн долларов, Андрей – 1 млн, рассказал Смоляков

Netflix готов организовать боксерский поединок легендарного Федора Емельяненко и бывшего чемпиона UFC Андрея Орловского, но бойцы затребовали большие гонорары.

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