За первую неделю 2025 года ВСУ потеряли около 13 тысяч боевиков и 46 танков – Минобороны Потери украинской армии за первую неделю этого года составили почти 13 тысяч человек личного состава и 46 танков.
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За первую неделю 2025 года ВСУ потеряли около 13 тысяч боевиков и 46 танков – Минобороны Потери украинской армии за первую неделю этого года составили почти 13 тысяч человек личного состава и 46 танков.
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