Политолог: конфликт на Украине может обостриться из-за участия F-35

Global look press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Joseph Bartosze Если США используют свою авиацию и если она вдруг будет обнаружена и сбита, это может привести к очень серьезному обострению конфликта, потому что будет напрямую доказано участие регулярных частей армии США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии