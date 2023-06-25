Песков: Кадровые перестановки в Минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

Кадровые перестановки в Министерстве обороны России в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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