Военное обозрение

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Песков: Кадровые перестановки в Минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

Песков: Кадровые перестановки в Минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

Кадровые перестановки в Министерстве обороны России в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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