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В Кременчуге раскольники снова пытаются захватить Свято-Успенский собор УПЦ

В Кременчуге снова происходят попытки рейдерского захвата Свято-Успенского кафедрального собора со стороны раскольников.

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