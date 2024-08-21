Трамп: при президенте Байдене уровень преступности в США вышел из-под контроля

При президенте Джо Байдене уровень преступности в Соединенных Штатах вышел из-под контроля. Соответствующее заявление, выступая в Мичигане, сделал бывший американский лидер Дональд Трамп, информирует БелТА.
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