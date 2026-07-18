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Рустам Минниханов принял участие в XXVI Федеральном Сабантуе в Омске

В Омске состоялся XXVI Федеральный Сабантуй. В празднике приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также представители татарских общественных организаций из 32 регионов Российской Федерации и четырёх областей Республики Казахстан.

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