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Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолётного типа.

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