Без кота и жизнь не та: уравновешенные коты-акробаты демонстрируют чудеса баланса

Кошки вдохновляют художников в течение многих тысячелетий. От рисунков на стенах египетских пирамид до современного графического дизайна, грациозные и утонченные, они мягко преступают лапками из одного произведения искусства в другое.
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