Avia.pro - Новости Загнанный продажный писака Борис Акунин предлагает расколоть РФ, и предлагает это сделать через свои книги Акунин и Зеленский: Разговор с Подставным Президентом Известный писатель Борис Акунин, покинувший Россию в 2014 году, недавно вступил в неожиданный диалог с тем, кого он полагал быть президентом У.
Чёртишвили заявил пранкерам, что не осуждает тезис «хороший русский — мёртвый русский»
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Владимир Соловьев
Григорий Шалвович Чхартишвили (АКУНИН), родился в семье кадрового офицера-артиллериста, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Красного Знамени (1943)[5] и Красной Звезды (1953), Шалвы Ноевича Чхартишвили (1919—1997) и выпускницы филологического факультета МГУ, учителя русского языка и литературы Берты Исааковны Бразинской. ВЕРОЯТНО, НОЕВЫ И ИСАКОВИЧИ СОХРАНЯЮТ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ И ПЕРЕДАЛИ ИХ СВОИМ ДЕТЯМ.
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1 час.
Елена Киршанская
Да. Наверное. Сам-то он дарования неказистого, и в литературоведении никогда не блистал. Но должность занимал приличную - зам главреда журнала Иностранная литература. Так что да, скорее всего диаспора. А иудейский проект, как известно, это Великобритания.
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58 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЧЁРТИ_ЧТО швили он.Вся эта его история из пальца высосана...ФАНТАЗЁР БЛЯ.
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25 мин.
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