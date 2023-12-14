Чёртишвили заявил пранкерам, что не осуждает тезис «хороший русский — мёртвый русский»

Avia.pro - Новости Загнанный продажный писака Борис Акунин предлагает расколоть РФ, и предлагает это сделать через свои книги Акунин и Зеленский: Разговор с Подставным Президентом Известный писатель Борис Акунин, покинувший Россию в 2014 году, недавно вступил в неожиданный диалог с тем, кого он полагал быть президентом У.