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Аргументы и Факты

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Гарбузов: столичный производитель нарастил поставки крепежной продукции

Гарбузов: столичный производитель нарастил поставки крепежной продукции

С начала 2026 года московская компания «Макото Тюнинг» отгрузила российским потребителям около 400 тонн металлических крепежных изделий.

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