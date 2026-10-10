Папа римский назвал смертную казнь недопустимой

Папа римский Лев XIV выступил против смертной казни. Об этом понтифик написал в соцсети X . Он подчеркнул, что такая мера наказания недопустима, так как посягает на неприкосновенность и достоинство личности.
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