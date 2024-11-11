Экс-депутат Рады призвал США и Россию к переговорам по Украине

Разрешение украинского конфликта должно начаться с переговоров США и России. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник, пишет газета «Известия».
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