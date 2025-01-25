Губернатор Федорищев: Россия может получить мировое лидерство в отрасли БПЛА

Россия имеет все шансы получить мировое технологическое лидерство в отрасли беспилотников. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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