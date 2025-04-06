В Театре имени Моссовета прошел вечер памяти великого актёра Актёру и режиссёру, любимому миллионами мастеру экрана и сцены, народному артисту РСФСР Сергею Юрьевичу Юрскому (1935-2019) в эти дни исполнилось бы 90.
Вспоминая Сергея Юрского
Комментарии
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Светлана Петрова
Юрский входил в плеяду советских актеров, умный, талантливый, серьезный и роли его достойные, интересные, сожалею о всех ушедших советских актеров, таких теперь не делают....
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10 час.
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