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Царьград

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Челябинка выиграла турнир по 3D-стрельбе из лука с 22 странами

Челябинка выиграла турнир по 3D-стрельбе из лука с 22 странами

Воспитанница челябинской спортшколы Анна Никулина выиграла финал турнира «Canyon ’26» в Дагестане, победив соперницу из Рязани со счётом 31:16.

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