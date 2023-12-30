Gigabyte подтвердила линейку GeForce RTX 40 Super для России: в ней 14 моделей

Компания Gigabyte обновила российское зеркало официального сайта – на страничке поддержки видеокарт Nvidia появилось 14 моделей линейки GeForce RTX 40 Super – в основном серий Aero, Eagle, Gaming и Aorus.
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