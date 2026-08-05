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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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32-летний Зелиньски о завершении карьеры: «Меня это пугает, хочу еще 5-6 лет играть в высшей лиге. Модрич вдохновляет – он феномен, у него отличная форма»

Полузащитник « Интера » Петр Зелиньски рассказал, что вдохновляется футбольным долголетием хавбека « Милана » Луки Модрица.

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