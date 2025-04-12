Для «государевых слуг» скоро будут повсеместно вводить этический кодекс, а то берега потеряли

В Ханты-Мансийском автономном округе чиновникам запрещено публиковать фотографии и видеозаписи, сделанные в развлекательных и игорных заведениях на фоне предметов роскоши, дорогих интерьеров и автомобилей.
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