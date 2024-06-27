Снос дома драматурга Соловьева в Калуге признали законным

В ходе заседания рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области обсудили вопрос сноса дома драматурга Соловьева, являющегося объектом культурного значения, и признали это решение законнымВ ходе заседания рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области обсудили вопрос сноса дома драматурга Соловьева, являющегося объектом культурного значения, и признали это решение законным.