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Китай

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Белая книга: Инициатива "Пояс и путь" прокладывает путь к совместному развитию и процветанию

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь" предоставляет всем странам не только концептуальную основу, но и практическую дорогу для достижения совместного развития и процветания, говорится в Белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.

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