Белая книга: Инициатива "Пояс и путь" прокладывает путь к совместному развитию и процветанию

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь" предоставляет всем странам не только концептуальную основу, но и практическую дорогу для достижения совместного развития и процветания, говорится в Белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)