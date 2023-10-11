Белая книга: Инициатива "Пояс и путь" прокладывает путь к совместному развитию и процветанию

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь" предоставляет всем странам не только концептуальную основу, но и практическую дорогу для достижения совместного развития и процветания, говорится в Белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.