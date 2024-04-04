На салехардской ледовой арене с 5 по 7 апреля состоится финал Кубка России по синхронному катанию на коньках и Кубок Арктики.

На площадке спортивной школы «Ямал» соберутся 200 спортсменов от 15 лет и старше из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.