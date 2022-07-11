В Судаке неизвестные избили военного за букву Z на одежде

На юго-востоке полуострова Крым военнослужащий был избит неизвестными лицами за поддержку специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
На юго-востоке полуострова Крым военнослужащий был избит неизвестными лицами за поддержку специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
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