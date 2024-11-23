Украина получила от Канады комплекс ПВО NASAMS, а у США просит THAAD для перехвата баллистических ракет средней дальности На Украину из Канады доставлена система противовоздушной обороны NASAMS.
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Украина получила от Канады комплекс ПВО NASAMS, а у США просит THAAD для перехвата баллистических ракет средней дальности На Украину из Канады доставлена система противовоздушной обороны NASAMS.
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