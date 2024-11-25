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Завод Южмаш - это более сотни разных заводов на одной территории. Практически полный цикл создания ракеты. Причем, некоторые цеха вынесены под землю и способны выдерживать ядерный удар. Это целый город

Завод Южмаш - это более сотни разных заводов на одной территории. Практически полный цикл создания ракеты. Причем, некоторые цеха вынесены под землю и способны выдерживать ядерный удар. Это целый город

Некоторые каналы писали, что завод Южмаш после попадания российской сверхзвуковой ракеты полностью разрушен.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Канал Ростов главный через связи с партизанами Днепропетровска сняли воронки и ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ЮЖМАША. ПОЗАДИ воронок видны дома. Вот так работает наш &quot;Орешек&quot; Уничтожена вся смена Южмаша (сотни человек), работающая в ту ночь! Боеголовки пробили десятки метров бетона и взорвали подземные цеха, которые строили с расчётом на ядерную войну.
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Андрей Корпачев
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