Завод Южмаш - это более сотни разных заводов на одной территории. Практически полный цикл создания ракеты. Причем, некоторые цеха вынесены под землю и способны выдерживать ядерный удар. Это целый город

СЕРГЕЙ Лютов

Канал Ростов главный через связи с партизанами Днепропетровска сняли воронки и ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ЮЖМАША. ПОЗАДИ воронок видны дома. Вот так работает наш "Орешек" Уничтожена вся смена Южмаша (сотни человек), работающая в ту ночь! Боеголовки пробили десятки метров бетона и взорвали подземные цеха, которые строили с расчётом на ядерную войну.