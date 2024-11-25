Завод Южмаш - это более сотни разных заводов на одной территории. Практически полный цикл создания ракеты. Причем, некоторые цеха вынесены под землю и способны выдерживать ядерный удар. Это целый город
Некоторые каналы писали, что завод Южмаш после попадания российской сверхзвуковой ракеты полностью разрушен.
Комментарии
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Канал Ростов главный через связи с партизанами Днепропетровска сняли воронки и ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ЮЖМАША. ПОЗАДИ воронок видны дома. Вот так работает наш "Орешек"
Уничтожена вся смена Южмаша (сотни человек), работающая в ту ночь! Боеголовки пробили десятки метров бетона и взорвали подземные цеха, которые строили с расчётом на ядерную войну.
Людмила, вы со своей ориентацией определитесь, а то "Я ПИСАЛ" 😀 Правильно - я писалА! Как начинают писать имя или фамилию маленькими буквами, сразу ясно что тролль
А как верить безграмотной даме?
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