Нутрициолог Петрова: дубайский шоколад полезен из-за теста катаифи и фисташек

В России набирает популярность новый десерт – дубайский шоколад. По сути, это сладкие плитки из молочного шоколада с добавлением тягучей ореховой начинки, теста катаифи из тонких волокон и фисташковой или кунжутной пасты.
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