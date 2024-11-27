В Омске возобновил работу сервис по поиску отключений воды, газа, света. Но списки адресов и карту отключений он теперь не показывает.
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В Омске возобновил работу сервис по поиску отключений воды, газа, света. Но списки адресов и карту отключений он теперь не показывает.