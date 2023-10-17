«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить Анатолия Чубайса по обвинению в госизмене. С соответствующими заявлениями чиновник намерен обратиться в ФСБ и Следственный комитет, сообщают РИА Новости.
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