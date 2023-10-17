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«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене

«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить Анатолия Чубайса по обвинению в госизмене. С соответствующими заявлениями чиновник намерен обратиться в ФСБ и Следственный комитет, сообщают РИА Новости.

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Комментарии
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Татьяна
Смешные думцы, сначала выпустили рыжего с награбленным в России, а теперь будут выяснять, предатель он или нет и сколько украл. Денежки-то тю-тю из России в зарубежные банки, их теперь не вернуть и Чубайса тоже не вернуть, чтобы усадить на тюремную шконку. После драки кулаками махать-бесполезное занятие. Видимо, некоторые во власти получали от Чубайса чаевые, вот они-то и предупредили его об опасности и помогли сбежать, чтобы Чубайс их не сдал правосудию.
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