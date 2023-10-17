«Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене

Татьяна

Смешные думцы, сначала выпустили рыжего с награбленным в России, а теперь будут выяснять, предатель он или нет и сколько украл. Денежки-то тю-тю из России в зарубежные банки, их теперь не вернуть и Чубайса тоже не вернуть, чтобы усадить на тюремную шконку. После драки кулаками махать-бесполезное занятие. Видимо, некоторые во власти получали от Чубайса чаевые, вот они-то и предупредили его об опасности и помогли сбежать, чтобы Чубайс их не сдал правосудию.