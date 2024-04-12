В ХМАО прокуратура требует уволить вернувшегося в мэрию чиновника по утрате доверия. Инсайд

Прокуратура Нижневартовска направила в адрес главы города Дмитрия Кощенко представление, одним из пунктов которого является требование изменить формулировку в январском приказе об отставке по собственному желанию начальника управления спорта Александра Федоруса.
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