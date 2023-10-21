Международная федерация спорта слепых приостановила членство РФ

Участвовать в Паралимпиаде россияне смогут только в нейтральном статусе.фото: olympics.com--> Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации, сообщает пресс-служба организации.
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