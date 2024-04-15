Представители 20 регионов собрались на всероссийском медиафоруме "Урал - территория молодежных медиа"

На базе Уральского государственного педагогического университета состоялся всероссийский медиафорум "Урал - территория молодежных медиа", на котором собрались студенты и руководители пресс-служб университетов из более чем 20 регионов России, а также из Узбекистана и Бельгии.
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