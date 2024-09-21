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Гельмут Марко о будущем Риккардо: «Ральф Шумахер стал чуть ли не пресс-секретарем «Ред Булл». Гарантий в «Ф-1» не бывает, решение после Сингапура»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о мнении экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, который предположил, что Гран-при Сингапура станет последним для Даниэля Риккардо в «РБ».

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