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В МИД РФ рассказали, почему российских моряков удерживают в Мозамбике

Российские моряки, находящиеся в порту Мапуту (Мозамбик), стали заложниками финансово-имущественного конфликта, и сейчас представительство России предпринимает усилия для их возвращения на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ по информации РИА Новости.

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Комментарии
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Александр Клоков
Такое ощущение, что в России отсутствует военно-морской флот, а Москвой правит князь Калита. 😪
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13 час.

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