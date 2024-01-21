В МИД РФ рассказали, почему российских моряков удерживают в Мозамбике

Российские моряки, находящиеся в порту Мапуту (Мозамбик), стали заложниками финансово-имущественного конфликта, и сейчас представительство России предпринимает усилия для их возвращения на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ по информации РИА Новости.