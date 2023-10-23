Растёт вероятность большой войны на Ближнем Востоке: США эвакуируют десятки дипломатов из Ирака

Свидетельств о том, что Ближний Восток надвигается большая война, становится всё больше. Сам факт тотальных бомбардировок сектора Газа израильской авиацией уже говорит о войне, однако всё это может оказаться лишь прологом к боевым действиям, способным охватить весь Ближний Восток.
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