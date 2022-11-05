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Одесса погрузилась во тьму

Одесса погрузилась во тьму

Новостями об отсутствии электричества и, соответственно, воды, а также о проблемах с интернетом и мобильной связью в городах на подконтрольной Украине территории сегодня никого не удивишь Источник: Одна Родина Однако в Одессе ситуация особая.

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