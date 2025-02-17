Турецкий режим оказывает давление на лидера РПК

АНКАРА (ИА Реалист). Турецкий режим провозгласил борьбу с терроризмом. Глава правительственной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бехчели запустил инициативу «Турция без террора», в рамках которой сторонники турецкого режима, который сам, по сути, является террористическим, вынуждает курдов, подвергающихся в Турции гонениям, и Рабочую партию Курдистана (РПК) перестать бороться за свои права.