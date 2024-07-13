Найдены изменения в вечной мерзлоте над Тибетским нагорьем с 1980 по 2020 годы

На Тибетском нагорье находится крупнейший в мире регион вечной мерзлоты в средних и низких широтах. По сравнению с высокоширотной арктической вечной мерзлотой, вечная мерзлота здесь тоньше, теплее и более чувствительна к глобальному потеплению.