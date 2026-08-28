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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева о сестре: «У меня было больше преимуществ именно потому, что я младшая»

Мирра Андреева рассказала об отношениях со старшей сестрой Эрикой . – Расскажите о жизни со старшей сестрой, которая уже многого добилась в теннисе.

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