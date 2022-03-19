Этот день в авиации. 19 марта

1906 - Алексей Николаевич Крылов выступил на заседании комиссии по постройке первого управляемого дирижабля в России с докладом на тему "О значении формы управляемого аэростата, о фигуре и месте постановки на нём пропеллеров", для военных целей.
1906 - Алексей Николаевич Крылов выступил на заседании комиссии по постройке первого управляемого дирижабля в России с докладом на тему "О значении формы управляемого аэростата, о фигуре и месте постановки на нём пропеллеров", для военных целей.
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