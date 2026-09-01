Свищев требует объяснений от Плющенко за смену гражданства сына

Дмитрий Свищев, первый зампред комитета Госдумы по спорту, требует объяснений от Евгения Плющенко по поводу перехода его сына Александра в сборную Азербайджана, выразив недовольство данным решением, несмотря на допуск России в фигурное катание.
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А на какой ..........нам эти " ПАТРИОТЫ" Плющенки нужны ПУСТЬ ЕДУТ ТУДА И ТАМ ЗАРАБАТЫВАЮТ и налоги там платят Там пусть и в дойпутаты лезут