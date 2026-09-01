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Царьград

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Свищев требует объяснений от Плющенко за смену гражданства сына

Свищев требует объяснений от Плющенко за смену гражданства сына

Дмитрий Свищев, первый зампред комитета Госдумы по спорту, требует объяснений от Евгения Плющенко по поводу перехода его сына Александра в сборную Азербайджана, выразив недовольство данным решением, несмотря на допуск России в фигурное катание.

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