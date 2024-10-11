Ван И призвал Францию сыграть конструктивную роль в консультациях между Китаем и ЕС

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И выразил надежду, что Франция будет позитивно и открыто относиться к торгово-экономическим отношениям между Китаем и Европейским союзом /ЕС/, призовет Евросоюз сотрудничать с Китаем и сыграет конструктивную роль посредством консультаций и переговоров между двумя сторонами.