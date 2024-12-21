Не приходя в сознание...

СимАчка Пушистая они бы ужо его забрали на свою далёкую планету в созвездии Центавра... вся наша планета перекрестилась бы левой пяткой.

Lana_Borei Иванова Не стреляйте в пианиста : он как может, так и представляет на международном уровне ,,свою страну,,.