На "Итогах года" кто-то спросил, предоставит ли Россия убежище просраченному ВАЗеленскому, если он о нём попросит.
Не приходя в сознание...
Комментарии
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СимАчка Пушистая
они бы ужо его забрали на свою далёкую планету в созвездии Центавра... вся наша планета перекрестилась бы левой пяткой.
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7 час.
Lana_Borei Иванова
Не стреляйте в пианиста : он как может, так и представляет на международном уровне ,,свою страну,,.
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7 час.
valentina sergeeva
Ну и видок у кокаинового!.. Мальчиков кровавых увидал что ли?
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3 час.
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