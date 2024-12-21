ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не приходя в сознание...

Не приходя в сознание...

На  "Итогах  года"  кто-то спросил, предоставит ли Россия  убежище     просраченному  ВАЗеленскому, если  он  о  нём  попросит.

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
они бы ужо его забрали на свою далёкую планету в созвездии Центавра... вся наша планета перекрестилась бы левой пяткой.
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7 час.
Lana_Borei Иванова
Не стреляйте в пианиста : он  как может, так и представляет на международном уровне      ,,свою страну,,.
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7 час.
valentina sergeeva
Ну и видок у кокаинового!.. Мальчиков кровавых увидал что ли?
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3 час.

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