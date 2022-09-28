Мэрия Уфа приняла решение о сносе в центре столицы 132 домов для строительства новых

В центре Уфы власти намерены снести более ста домов и разного рода хозяйственных построек. Речь идет о квартале, занятом по большей части индивидуальными жилыми домами, который создан улицами Дорофеева, Коммунистической, Мингажева и Чернышевского.
В центре Уфы власти намерены снести более ста домов и разного рода хозяйственных построек. Речь идет о квартале, занятом по большей части индивидуальными жилыми домами, который создан улицами Дорофеева, Коммунистической, Мингажева и Чернышевского.
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