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«Виннипег» выиграл 5 матчей из последних 6 и идет на 3-м месте в Центральном дивизионе

«Виннипег» выиграл 5 матчей из последних 6 и идет на 3-м месте в Центральном дивизионе

Сегодня канадский клуб справился с «Баффало» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  «Джетс» набрали 20 очков в 16 играх и занимают текущее 3-е место в Центральном дивизионе.

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