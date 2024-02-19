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Крымское информационное агентство

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Пять создателей игр представят Республику Крым в финале всероссийского конкурса

Пять создателей игр представят Республику Крым в финале всероссийского конкурса

Финал второго сезона Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан.

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