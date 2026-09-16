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Поезда для ВСМ «Москва – Петербург»: федеральная делегация оценила модернизацию завода в Верхней Пышме

Поезда для ВСМ «Москва – Петербург»: федеральная делегация оценила модернизацию завода в Верхней Пышме

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 16 сентября, ФедералПресс. Завод «Уральские локомотивы» (входит в Группу Синара) становится главной кузницей для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

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