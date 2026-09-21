Реабилитолог перечислил главные ошибки пожилых людей при занятиях спортом

Среди самых опасных — игнорирование боли, резкое увеличение нагрузки и тренировки без предварительной подготовки Ливанский реабилитолог Абделькадер Хамави в интервью РИА Новости рассказал о частых ошибках пожилых людей при занятиях спортом.
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