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Реабилитолог перечислил главные ошибки пожилых людей при занятиях спортом

Реабилитолог перечислил главные ошибки пожилых людей при занятиях спортом

Среди самых опасных — игнорирование боли, резкое увеличение нагрузки и тренировки без предварительной подготовки Ливанский реабилитолог Абделькадер Хамави в интервью РИА Новости рассказал о частых ошибках пожилых людей при занятиях спортом.

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