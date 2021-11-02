TeleTrade

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

РБА, Лоу: повышение ставки в 2023 году стало возможным, но...

По итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 гоПо итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх