РБА, Лоу: повышение ставки в 2023 году стало возможным, но...

По итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 гоПо итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года.